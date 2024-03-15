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Gaziantep'te arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi yaralandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te husumetli 2 şahıs arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada taraflardan biri silahla vurularak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şahıs, husumetlisi Ahmet E.'ye ateş etti. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ahmet E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, olayı gerçekleştirerek kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehitkamil Gaziantep Kavga Olaylar Hukuk 3.Sayfa Haberler

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