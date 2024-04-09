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Gaziantep'te 2 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Akıllı Telefon Ele Geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinde 2 ayrı iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon 34 bin TL değerinde olan gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde H.E. ve M.A. isimli 2 farklı farklı şahsa ait işyerinde ve araca operasyon yaptı. Yürütülen titiz planlama ve fiziki teknik takip sonucu yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda piyasa değeri 2 milyon 34 bin TL olan gümrük kaçağı 113 adet cep telefonu, ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehitkamil Operasyon Gaziantep Jandarma Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Haberler

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