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Gaziantep'te 1 Milyon TL Değerinde Sahte Şampuan Ele Geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır yaklaşık 1 milyon TL değerinde sahte şampuan ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Ekipler tarafından Şehitkamil ilçesinde bir şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 14 bin 400 adet 570 ml'lik sahte şampuan bulundu.

Olayla ilgili olarak İ.S.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı ve hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehitkamil Gaziantep Jandarma Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Haberler

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