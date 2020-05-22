Kahramanmaraş'ta bayram öncesi trafik denetimi Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı öncesi polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 46 aracın sürücüsüne çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı öncesi polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 46 aracın sürücüsüne çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi kentin işlek cadde ve bulvarlarında trafik denetimi yaptı.

Özellikle trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüleri, orijinal parçalar değiştirilerek modifiye yapılan araçlar, yüksek ses çıkaran egzozlu araçlar üzerinde ağırlıklı olarak uygulama yapıldı.

Sürücülerin yarış yaptığı, çevreyi rahatsız ettiği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarlarının yoğun olarak geldiği Alparslan Türkeş ve Hanefi Mahçiçek bulvarlarını ablukaya alan ekipler, 8 yüksek ses çıkaran egzozlu aracın sürücüsünü yakaladı.

38 araca ise çeşitli maddelerden olmak üzere toplam 46 aracın sürücülerine para cezası kesildi.

Kaynak: AA