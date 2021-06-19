Kaan Yıldırım'dan flaş Hadise açıklaması! O iddiaya yanıt verdi
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Kaan Yıldırım'dan flaş Hadise açıklaması! O iddiaya yanıt verdi

Kaan Yıldırım'dan flaş Hadise açıklaması! O iddiaya yanıt verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kaan Yıldırım'ın Ebru Gündeş ile konuştuktan sonra Hadise'den ayrıldığı iddia edilmişti. Yıldırım, bu iddiaya yanıt verdi. İşte detaylar...

Uzun zamandır Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Hadise'nin, Kaan Yıldırım'la yaşadığı büyük aşk sona erdi ama dedikoduların ardı arkası kesilmedi. Kimileri Hadise'nin yeni şarkısının reklamını yapmak için bu yola başvurduğunu söylese de bu ayrılıkta Yıldırım'ın ailesinin de baskı yaptığı konuşulmuştu.

Önceki gün ise Beyaz Magazin'de yer alan iddiaya göre bu ilişkinin bitmesinin perde arkasında Ebru Gündeş vardı. İddialara göre Kaan Yıldırım çıkan haberlerin detayları öğrenmek için Ebru Gündeş'i aradı. Gündeş'in tüm detayları Kaan Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, Hadise ile olan birlikteliğini noktaladı.

Kaan Yıldırım, gündeme bomba gibi düşen bu iddiayı yalanladı.

"SEVGİ VE SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK"

Ünlü oyuncu, "Benim 3'üncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı.

AYRILIK SONRASI SÜRRİZ SİNGLE

Ayrılık haberinin ardından Hadise'den yeni single geldi. Hadise'nin 'Hay Hay' isimli single'ın zamanlaması haliyle manidar bulundu.

"YOK BÖYLE BİR ACI"

Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda geçen, "Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" sözleri Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlandı.

Kaan Yıldırım'dan flaş Hadise açıklaması! O iddiaya yanıt verdi
Kaan Yıldırım'dan flaş Hadise açıklaması! O iddiaya yanıt verdi
Kaan Yıldırım'dan flaş Hadise açıklaması! O iddiaya yanıt verdi

Kaynak: Snob Magazin

Kaan Yıldırım, Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı
Kaan Yıldırım, Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı
Bomba iddia: Kaan Yıldırım, yasak aşk iddialarını Ebru Gündeş'le konuştuktan sonra Hadise'den ayrıldı
Bomba iddia: Kaan Yıldırım, yasak aşk iddialarını Ebru Gündeş'le konuştuktan sonra Hadise'den ayrıldı
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Kaan Yıldırım'dan flaş Hadise açıklaması! O iddiaya yanıt verdi - Haberler Magazin
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