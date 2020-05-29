Jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu: 7 bin 425 litre el dezenfektanı ele geçirildi
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Jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu: 7 bin 425 litre el dezenfektanı ele geçirildi

BAŞAKŞEHİR ve Sultangazi'de sahte dezenfektan üretimi yapılan iki iş yerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu: 7 bin 425 litre el dezenfektanı ele geçirildi
29.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:20
BAŞAKŞEHİR ve Sultangazi'de sahte dezenfektan üretimi yapılan iki iş yerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 7 bin 425 litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 205 litre izopropil alkol, 180 litre gliserin yağı, 60 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 850 adet sahte etiket ele geçirirken, 3 şüpheli de gözaltına aldı.  

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultangazi'de sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve üretilenlerin Başakşehir'de satıldığına dair dair yapılan ihbarların ardından çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar sonucu adresleri belirlenen iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere 1 ve 5 litrelik şişelere doldurulmuş toplam 7 bin 425 litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 205 litre izopropil alkol, 180 litre gliserin yağı, 60 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 850 adet sahte etiket ele geçirildi. Ayrıca S.T., M.M.A. ve N.Ü. isimli 3 şüpheli de gözaltına aldı. İzinsiz olarak sahte dezenfektan üretilen ve depolanan iş yerleri ise mühürlendi.Şüpheliler S.T., M.M.A. ve N.Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen dezenfektanlar ile dezenfektan yapımında kullanılan malzemelerin ise kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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