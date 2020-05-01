Jandarma kaçak geçiş yapılan tarlalarda gece nöbetinde

TEKİRDAĞ'da, koronavirüs salgını nedeniyle kente giriş çıkışlar kapatılıp, ara yollara da toprak yığınları dökülünce, bu kez de ekili tarlalardan araçla geçip yasağı ihlal edenlere yönelik jandarma, gece de tarlalarla nöbet tutmaya başladı.