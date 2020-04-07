Jandarma fırsatçılara geçit vermiyor...Piyasa değeri 1 milyon lira olan maske ele geçirildi
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa

Jandarma fırsatçılara geçit vermiyor...Piyasa değeri 1 milyon lira olan maske ele geçirildi

Jandarma fırsatçılara geçit vermiyor.

07.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:48
Jandarma fırsatçılara geçit vermiyor...Piyasa değeri 1 milyon lira olan maske ele geçirildi

Jandarma fırsatçılara geçit vermiyor...Piyasa değeri 1 milyon lira olan maske ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; izinsiz ve belgesiz olarak üretilmiş ve kullanılmak üzere piyasaya sürülmeye çalışılan koruyucu maskelerin depolandığı iş yerine baskın düzenledi. Burada yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, Arnavutköy'de K.K isimli şahsın iş yerindeki izinsiz ve belgesiz üretilen maskeleri stokladığı ve bunların tanesini yaklaşık 90 TL' ye piyasaya süreceği bilgisini aldı.

"Yaklaşık bir milyon değerinde maske"

Elde edilen bilgiler ışığında, izinsiz ve belgesiz üretilerek stoklanan maskelerin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edilmesi ile vatandaşların bu maskeleri kullanmasının önüne geçilmesi maksadıyla harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi K.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli K.K hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 11 bin adet filtreli maske, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma fırsatçılara geçit vermiyor...Piyasa değeri 1 milyon lira olan maske ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Jandarma fırsatçılara geçit vermiyor...Piyasa değeri 1 milyon lira olan maske ele geçirildi
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