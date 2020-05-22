İzmir'de bayram öncesi alışveriş sessizliği İzmir'de bayram öncesi alışverişin kalbi konumundaki Kemeraltı Çarşısı'nda bu yıl korona virüs salgını sebebiyle sessizlik hakim. Bayramı kısıtlama sebebiyle evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, şeker ve çikolatayı kendilerine yetecek kadar almayı tercih etti.

İzmir'de bayram öncesi alışverişin kalbi konumundaki Kemeraltı Çarşısı'nda bu yıl korona virüs salgını sebebiyle sessizlik hakim. Bayramı kısıtlama sebebiyle evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, şeker ve çikolatayı kendilerine yetecek kadar almayı tercih etti.

Türkiye, korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evinde geçirecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının 81 ilde uygulanacağı Ramazan Bayramı öncesi, İzmir'de bayram alışverişinin kalbi noktasındaki Kemeraltı Çarşısı'nda sessizlik hakim oldu. Kemeraltı esnafı, belki de tarihin en sakin bayram öncesine tanık olurken, az sayıda kıyafet, şeker ve çikolata alışverişi yapan müşteriler de "adet yerini bulsun" deyimini gerçekleştiriyor. Bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, kendilerine yetecek kadar alışveriş yapmayı tercih ettiklerini söyledi.

"Bu bayram pek tadımız tuzumuz yok"

Korona virüs salgınında dolayı esnafın işlerinin oldukça düşüşte olduğunu söyleyen İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, önümüzdeki günler için daha umutlu olduklarını söyledi. Girgin, "Bu bayram pek tadımız tuzumuz yok. Pandemiden dolayı Kemeraltı da nasibini ne yazık ki aldı. 3 aydan beri kapalıydık; 11 Mayıs'ta yeniden kapılarımızı açtık. İzmirlilere yalnızca ihtiyaçları için Kemeraltı'nı tercih etmeleri yönünde bir istekte bulunmuştuk. Onlar da sağ olsun çağrımıza kulak verdi. Bugün bir bayram havamız yok. Esnafımız açık ama önceliğimiz evdeki çocuklarımız ve ailemizin sağlığı. Bundan sonraki bayramlar bizim için çok daha önemli. Temennimiz bayram sonrası düğün sezonunun açılması ve çarşıya hareket gelmesi. Biz, esnafa sahip çıkan İzmirlilere çok teşekkür ediyoruz. Bayramlık şeker çikolata alışverişi, ev ziyareti olmadığı için oldukça düştü. 10 kilo satılıyorsa bu yıl 1 kiloya düştü. Evlerimizde geçireceğimiz buruk bir bayram olduğu için ne şekere ne çikolataya ihtiyaç duyuluyor. Esnafımız bu konuda ciddi bir zararda" diye konuştu.

"Yüzde 60'lık bir düşüş söz konusu"

Rakamsal olarak yüzde 60'lık bir düşüş olduğunu söyleyen Kemeraltı'nın meşhur çikolatacısı Kemal Kutucu, müşterilerin kendilerine yetecek kadar ürün satın aldığını belirtti. Kutucu, "Pandemiden dolayı zaten uzun bir zamandır iş yerlerimizi açmıyorduk. Son bir haftadır iş yapabiliyoruz ama insanlar bu bayramda ziyaret yapamayacakları için ikramlık şeker ve çikolata pek tercih etmiyorlar. Sadece kendi nefislerini köreltmek için kendilerine yetecek kadar alışveriş yapıyorlar. Farklı bir bayram olacak bu yıl. Temennimiz bu günleri bir an önce atlatabilmemiz. Normal perakende tüketimde yüzde 60'lık bir düşüş söz konusu. Kurumsal satışlarımız oluyor; bu düşüşü kurumsal satışlarımızla düzeltmeye çalışıyoruz" sözlerine yer verdi.

"İlk defa böyle bir bayram yaşayacağız"

Bayramlık şeker çikolata alışverişini kendilerine yetecek kadar aldıklarını söyleyen Ayşegül İlbasan isimli vatandaş ise, "Bu bayram biraz daha değişik geçecek. İlk defa böyle bir bayram yaşayacağız. Zaten evdeyiz ve evde kaldığımız müddetçe de sıkıntıdan ne yiyeceğiz diye düşünüyoruz. Bugün de şeker ve çikolatayı kendimiz için aldık. İnşallah bayramdan sonra daha iyi günler olacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA