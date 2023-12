İzmir'deki Sıcak Demir Atölyesi Teknolojiye Direniyor

İZMİR'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Osmanlı'dan beri faaliyet gösteren atölyeyi 5'inci kuşak olarak işletmeyi sürdüren sıcak demir Ömer Akdemir (51) ve oğlu Süleyman Akdemir (27), teknolojiye direniyor. Geçmişte Kemeraltı'ndaki bir sokakta sadece sıcak demirciler olduğunu belirten Süleyman Akdemir, 'Şimdi bir tek biz kaldık' derken, babası Ömer Akdemir de özel siparişlerle atölyeyi ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle değişime uğrayan, yok olmaya başlayan mesleklerden biri de sıcak demir ustalığı oldu. Her türlü eşyaya, sıcak demiri tavında döverek şekil veren sıcak demir ustaları, kaybolmaya yüz tutan mesleklerini ayakta tutmak için direniyor. İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki atölyesinde 5'inci kuşak olan oğlu Süleyman Akdemir ile birlikte demir döverek mesleğini sürdüren Ömer Akdemir, özel siparişler üreterek atölyeyi ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi. Sınırlı sayıda ve el işçiliği ürünleri yaptıklarını belirten Akdemir, seri üretime geçmeleri halinde aynı kaliteyi yakalayamayacaklarını kaydetti. Sanatsal çalışmalar yaptıklarını ve bu konuda talep aldıklarını vurgulayan Akdemir, "Daha önce ayakkabı kalıpları ve tütün iğnesi imal ederdik. Ancak, artık ayakkabı kalıpları lazer kesim ile yapılıyor. Dolayısıyla zamanla her şey değişiyor. Şu an kamp baltaları, av bıçakları, şef bıçaklarını imal ediyoruz. Kampçılar, dağcılar ve doğa sporlarıyla ilgilenen kişilerden talep görüyoruz. Yurt dışından gelen kamp baltalarına göre daha kaliteli ürünler üretiyoruz. Kullananlar bunu zaman içinde gördü ve birbirine tavsiye etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

'100 YILIN ÜZERİNDE BİR HİKAYESİ VAR'

İşlettikleri sıcak demir atölyesinin Osmanlı'dan başlayan, 100 yılın üzerinde bir hikayesi olduğunu dile getiren Akdemir, "Yunan işgalinde İzmir'e gelerek sıcak demirci çırağı olan babamın ustası Sabri Alim dükkanı, ustası olan Süleyman Acarlar'dan devralmış. 1995'te çırak olarak işe giren babam Süleyman Akdemir de daha sonra dükkanı devralarak üretime devam ediyor. Babamdan sonra ben de oğlum Süleyman Akdemir'i yetiştirdim. Atölyeyi baba-oğul ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.

'ZAMANA DİRENİYORUZ'

Oğul Süleyman Akdemir de "Daha önce Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir sokak komple demirciler sokağı iken şimdi bir tek biz kaldık. Zamana direniyoruz ve işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Günümüzde iç mekanların dizaynı için de modern ürünler üretiyoruz. Yıllardan beri devam eden bu sanatın devam etmesini istediğim için ben de çırak yetiştirmek istiyorum" diye konuştu.