İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kemeraltı'ndaki Çalışmaları İnceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak-Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak ve 24 saat yaşayan bir Kemeraltı için tarihi çarşıda devam eden çalışmaları inceledi. Uzun yıllardan sonra çok kapsamlı bir çalışma yürütülen Kemeraltı'nda esnafla bir araya gelen Başkan Soyer, "Kemeraltı'nın 50 yılını kurtaracak bir çalışma yapıyoruz. Tabii ki çok ağır faturalar, bedeller ödeniyor. Çünkü iğneyle kuyu kazmak gibi. Birisi bunu yapmak zorundaydı, o birisi yine biz olduk" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırma ve bölgenin cazibesini artırma hedefi doğrultusunda Kemeraltı'nda altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatları ile aydınlatma, gerilim hatları yenileniyor, yollar beton ile kaplanıyor ve granit döşeniyor. Başkan Tunç Soyer Kemeraltı çarşısında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında İzmirlilerle kucaklaşan Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Hamdi Ziya Aydın, İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Konak Muhtarı Tamer Yıldırım ve saha çalışmalarında yer alan ekip temsilcileri eşlik etti.

TEK TEK ZİYARET ETTİ

865.Sokak'ta hayata geçirilen yol düzenleme çalışmasıyla ilgili güzergahtaki dükkanları tek tek ziyaret eden Başkan Soyer, "Verdiğimiz rahatsızlık için hem bir özür dileyelim hem de geçmiş olsun diyelim istedik. Kemeraltı'nın 24 saat yaşayan bir yer olması için çalışıyoruz" dedi.

ESNAFTAN SOYER'E NAZAR BONCUĞU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı'na verdiği hizmetleri memnuniyetle karşılayan esnaf hem Başkan Soyer'e hem de ekiplere teşekkür etti. Esnaf Hasan Emre Alp, Başkan Soyer'e büyük bir nazar boncuğu kolyesi hediye ederken, "Başkanım gözü olanın gözü çıksın. Bize bahar geldi, Kemeraltı'na baharı getirdiniz" dedi.

Esnaf Mehmet Çolakoğlu ise, "Teşekkür ederiz. Birbirimize karşı duyarlı olmamız gerekiyor. Elinize sağlık" diye konuştu. Başkan Soyer de "İşte bizim için en büyük ödül bu oluyor" cevabını verdi. Esnaf Ahmet Yanık da "Çok güzel bir çalışma oldu. 45 yıllık esnafım, ilk defa bu kadar kapsamlı bir çalışma gördüm" ifadelerini kullandı.

"10 GÜN KALDI, BAŞKA BİR TÜRKİYE OLACAK"

Bazı vatandaşların evlerine doğalgaz gelmemesiyle ilgili sorunlarını iletmesinin ardından konuşan Başkan Soyer, "İzmir'i bugüne kadar hep cezalandırdılar. Ama az kaldı, değiştireceğiz" dedi. Başkan Soyer ayrıca ekonomik sıkıntı ve ülkenin içinde bulunduğu bazı problemlerin hatırlatılmasıyla birlikte 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerini işaret ederek, "10 gün kaldı. Bu hikaye değişecek. Başka bir Türkiye olacak" dedi.

"KEMERALTI'NI GELECEK 50 YILA TAŞIYACAĞIZ"

Tur sırasında çay molası veren Başkan Soyer basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Soyer, "Kemeraltı bu şehrin mücevheridir, incisidir. Kemeraltı İzmir'in kalbidir. O nedenle de Kemeraltı'na ne yapsak az. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey aslında bir kalp masajı. Yani bu şehrin, Kemeraltı'nın sokaklarında dolaşmak daha sağlıklı olsun, esnafı da buradan alışveriş yapmaya gelen insanı da daha mutlu olsun, daha çok bu şehre can versin istiyoruz. 50 yıldır halının altına süpürülmüş hep, göz ardı edilmiş, önemsenmemiş, ihmal edilmiş ne kadar mesele varsa onları kökten çözecek ve Kemeraltı'nın 50 yılını kurtaracak bir çalışma yapıyoruz. Tabii ki çok ağır faturalar, bedeller ödeniyor. Çünkü iğneyle kuyu kazmak gibi. Birisi bunu yapmak zorundaydı, o birisi yine biz olduk. Bundan bir şikayetimiz yok. Sadece vatandaşlarımıza, özellikle de Kemeraltı Esnaf Derneği ve Başkanına hem teşekkür ediyorum hem anlayış ve sabır diliyorum. Zor bir süreç ama atlatacağız. En hızlı şekilde Kemeraltı'nı gelecek 50 yıla taşıyacağız" dedi.

"VİZYONUNUZLA YÜRÜMEKTEN SON DERECE MUTLUYUZ"

Başkan Soyer'in inanılmaz bir risk aldığını belirten Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise "Hiç kimsenin uzun yıllar sonra belki hatırlamayacağı, altyapıya, insanın gözünün görmeyeceği bir yere yatırım yaptınız. Kemeraltı esnafı size minnettardır, size teşekkür ediyoruz. Derneğin en büyük değeri belediye ve esnaf arasındaki köprüyü kurmaktı. Bunu siz ve ekibinizle beraber muhteşem bir şekilde yaşadık. Kemeraltı esnafının da değişime ihtiyacı var. Kemeraltı'nı turistik bir kültür merkezine dönüştürmek için sizin vizyonunuzla beraber yürümekten son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR"

Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım ise "Burada emek var. Elinizi taşın altına soktunuz. Yıllar sonra bile çoluk çocuğumuz konuşacak. Sonunun güzel olacağını biliyoruz" dedi. Başkan Soyer de "Çok güzel bir gelecek bizi bekliyor" dedi.

KEMERALTI DÜZENLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NELER YAPILDI?

Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi'nde (850 sokak), 852, 866, 865 ve Veysel Çıkmazı'nda atık su kanal hattı, yağmur suyu hattı, içme suyu, telekomünikasyon, aydınlatma, elektrik altyapı hatları ve yol gövde kaplamaları tamamlandı.

Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi betonlama imalatları tamamlanarak granit taş imalatına başlandı. 847, 847/1 sokaklarda altyapı imalatları tamamlandı, zemin betonlanması için tesviye çalışmalarına başlandı. 873, 871, 442, 851, 849, 897 sokaklarda altyapı çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 10 bin 100 metrekarelik alanda kazı yapıldı; 4 bin 950 metrekarelik alanda taş kaplama tamamlandı.

865 ve 866 sokaklarda ise altyapı imalatları tamamlandı, elektrik ve Telekom'a ait altyapı hatlarının rögar kapak imalatları tamamlandı. Aydınlatma direkleri dikildi, abonelik işlemleri tamamlandı.

Kemeraltı düzenleme çalışmaları kapsamında tüm altyapı hatları etaplar halinde yenilenerek tarihsel mirasa uygun şekilde granit taş kaplama yapılacak.