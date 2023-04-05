İZMİR'DE SAĞANAK; KEMERALTI'NDA SU BASKINI YAŞANDI-O

İZMİR'de sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı.

İZMİR'de sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Kemeraltı Çarşısı'nda ise bazı dükkanları su bastı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan sağanak yağmur uyarısı gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağmur Gazi Bulvarı, Çınarlı gibi trafiğin yoğun olduğu yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kemeraltı Çarşısı'nda da yollarda su birikintileri oluşurken, bazı dükkanları su bastı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar dereye döndü. Hazırlıksız dışarı çıkan vatandaşlarda zor anlar yaşadı.