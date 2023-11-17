İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'e gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. Yerlikaya, valilik binasında tören mangasını selamladı ve Şeref Defteri'ni imzaladı. İzmir'deki temaslarını sürdürecek olan Yerlikaya, Kemeraltı'nda vatandaşları ve esnafı ziyaret edecek, MHP ve AK Parti İzmir İl Başkanlarını da ziyaret edecek. Ayrıca 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısına da katılacak.

Bir dizi program için İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de ilk olarak İzmir Valiliği'ne ziyarette bulundu. Burada İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından havalimanında karşılanan Yerlikaya, ardından valilik binasına geçerek tören mangasını selamladı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Yerlikaya, İzmir'deki temaslarını Kemeraltı'nda vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek sürdürecek, ardından MHP ve AK Parti İzmir İl Başkanlarını ziyaret edecek. Yerlikaya, programı kapsamında saat 14.30'da 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısına da katılacak. - İZMİR