İZMİR'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞMUR, İŞ HANINI SU BASTI

İZMİR'de etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir hanı su bastı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından, İzmir'de kuvvetli sağanak yağmur bugün öğle saatlerinden itibaren etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle şehrin birçok noktasında su birikintileri meydana geldi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı su bastı. Vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Han esnaflarından Abdullah Öner, "Aklımız erdiğinden beri burası böyle. Bir çözüm bulmuyorlar. Gelip bakıyorlar sonra gidiyorlar. Bu bizim değil belediyenin yapacağı bir iş. Tüm esnaf mağdur. İki damla yağmur düşünce aynı manzara. Dükkana su girmesin diye burada bekliyoruz. Müşteri hana göremediği için yemeklerimizin hepsi kaldı. Çözüm istiyoruz" dedi.

Han esnaflarından Yaşar Kurt ise, "Senelerdir değişen bir şey yok. Hep aynı manzara. Muhtemelen giderlerde sorun var. Buna çözüm bulsunlar. Sıkıntımız büyük. Mecburen dükkanımıza su girmesin diye bekliyoruz" diye konuştu.