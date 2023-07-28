İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı'nı Yeniliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı'nı baştan sona yenileyecek altyapı ve üstyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Tarihi Kızlarağası Hanı'nın da bulunduğu 871. Sokak'ta yürütülen altyapı çalışmalarında sona gelindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı'nı baştan sona yenileyecek altyapı ve üstyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarihi Kızlarağası Hanı'nın da bulunduğu 871. Sokak'ta yürütülen altyapı çalışmalarında sona gelindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'nin tarihi çarşıda yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projenin birinci etabı kapsamında birçok sokakta yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları teker teker tamamlanıyor.

ÇALIŞMALAR GECE SAATLERİNDE YAPILIYOR

Kemeraltı'nın en kritik noktalarından olan, yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu 871. Sokak'ta yürütülen çalışmalara hız verildi. Yağmur suyu, kanalizasyon ve temiz su hatları tamamlanan sokakta, haberleşme ve elektrik altyapı çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Rekor sıcaklara rağmen iş güvenliği kuralları gözetilerek sürdürülen altyapı çalışmalarının ardından kazı kapatma işlemleri başlatılacak ve yolda granit kaplama ile aydınlatma çalışmaları yürütülecek.

İzmir'in gözbebeği olan Kemeraltı'nı hak ettiği değere kavuşturmak için en büyük adımlardan biri olarak görülen proje kapsamında çalışmalar, çarşının işleyişini aksatmamak ve esnafı mağdur etmemek için özellikle gece saatlerinde yapılıyor.