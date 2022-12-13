SAĞANAK YAĞMUR İZMİR'DE ETKİLİ OLDU, TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI'NI SU BASTI -2

İZMİR'de kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerini su bastı. Sağanakta, rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar ise suyla doldu. Ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan sağanak uyarısı sonrasında kentte bugün saat 14.00'ten itibaren yağmur etkisini gösterdi. Yağmur suları nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı. Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi, Gazi Bulvarı gibi araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri araç trafiği ile su baskınlarına karşı önlem aldı. Özellikle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki çok sayıda iş yerini su bastı. İş yeri sahipleri ve personel, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı. Kordon Boyu yer yer yağmur suyuyla doldu. Kuvvetli yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaflardan Burak Barmanbek, "Her defasında aynı manzarayı yaşıyoruz. 10 yıldır burada esnafım herhangi bir gelişme yok. Her yağmurda hem esnaf hem de vatandaş mağdur oluyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

Esnaflardan Veysi Cantek ise "Burada birkaç şubemiz var. Her yağmurda aynı olayı yaşıyoruz. Bu manzarayla karşılaşmaktan bıktık. Yağmur nedeniyle dışarıdaki ürünlerimizi içeriye almak zorunda kaldık. Bu konuyla ilgili her yere yazıyor, başvuru yapıyoruz ancak sorun bir türlü giderilmiyor" diye konuştu.

Görüntülü haber:

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-Kemeraltı çarşısından görüntü

-Sağanaktan görüntü

Haber: Davut CAN-Tolga TAHÇI- Kamera: Tekin GÜRBULAK-Can ÇUBUKÇUOĞLU /İZMİR,(DHA)-