TARKEM'in 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş (TARKEM), 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı.Toplantının divan başkanlığını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, bir kez daha TARKEM'in yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Soyer, İzmir'de yılbaşı kutlamalarının bu yıl Kemeraltı'nda yapılacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş (TARKEM), 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını bugün Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde düzenledi. Toplantı Soyer'in divan başkanlığında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, "TARKEM belki de Türkiye'nin en verimli, en model, en çok izlenmesi gereken yapılanmalarından biri ve bu İzmir'in gözbebeği Kemeraltı'nın gelecek yıllara, gelecek on yıllara taşınmasıyla ilgili çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda ve her geçen gün sağlıklı büyümesini sürdüren bir yapı. O nedenle emek veren, bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyoruz ve her birine ayrı ayrı emekleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Soyer'in konuşmasının ardından A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri için oylama yapıldı. Tunç Soyer, Ayşegül Kurtel, Aydın Buğra İlter, Deniz Barçın, Fadıl Sivri, Hasan Eke, Serdar Dağıstan ve Salih Özen; A Grubu için önerilen 8 yeni yönetim kurulu üyesi olarak kabul edildi. Oylamanın ardından TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunu sundu.

İZMİR'DE YILBAŞI KUTLAMALARININ ADRESİ BU YIL KEMERALTI OLACAK

"TARKEM'le olan işbirliğimiz her geçen gün güçlenerek devam ediyor ve bu işbirliğini güçlenerek, güçlendirerek sürdürmeye kararlıyız. Bizim adına kuşaklama projesi dediğimiz bir çalışmayı sürdürüyoruz, yaklaşık 700 milyonun üzerinde şu ana kadar yaptığımız yatırım. 4 etaplı bir çalışma bu, ilk 2 etabı 6 hafta sonra bitecek ve ondan sonra 3 ve 4. etaplar için çalışmayı sürdüreceğiz. Yaptığımız şey; Kadifekale'den, İkiçeşmelik'ten gelen yağışlar bir çanak konumu olduğu için her yağmurda Kemeraltı esnafın dükkanını basardı, şimdi bunu tamamen ortadan kaldıracak bir çalışmayı sürdürüyoruz. Adeta Kemeraltı'nın caddelerinin, sokaklarının altında yer altı nehirleri oluşturuyoruz. İşin zorluğu şurada ki; oradaki yağmur suyu, pis su, elektrik, telefon kablosu, bütün bunların kesilmeden devamlılığı gerekiyor, o nedenle gece sürdürülen bir çalışma bu. 6 hafta sonra ilk 2 etap bitmiş olacak. Bu süreç boyunca Kemeraltı Esnaf Derneği'mize ve Kemeraltı muhtarımıza huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Yine onların önerisiyle bu yılın son faaliyetini şöyle planladık; İzmir'de yılbaşında Cumhuriyet Meydanı'nda, Gündoğdu Meydanı'nda bir kutlama yapardık. Bu sene İzmirlileri Kemeraltı'na davet edeceğiz. Hafta sonra bitirdiğimiz vakit Kemeraltı'nın aydınlatması, yılbaşı süslemeleri, üst örtüsü... Bizim bu 2 etapta tamamladığımız tüm sokaklara İzmirlileri davet edeceğiz ve şimdiden arkadaşlarım hazırlıklara başladılar. Görkemli bir yılbaşı kutlaması planlıyoruz. İzmirlileri dünyanın en eksi, en büyük açık hava alışveriş merkezinde yılbaşını kutlamaya davet edeceğiz. Bunun da hazırlıkları sürüyor. 6 hafta sonra hepinizi bekliyoruz"

"İZMİR'İN KALBİ KEMERALTI'NA ADETA MASAJ YAPIYORUZ"

Bilanço ve finansal tablo oylanarak kabul edildi, genel kurul sona erdi. Toplantıyı kapatan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten Kemeraltı İzmir'in kalbi ve bu kalbe adeta hep beraber bir masaj yapıyoruz. Damarlarını açıyoruz, gençleştirmeye çalışıyoruz, tazeliyoruz, masaj yapıyoruz. Kısacası güzelleştirip tekrar İzmir'in geleceğinin aydınlatılması için en güçlü enstrümanlardan biri haline getirmiş olacağız. Buna inanıyorum. O nedenle başından beri bu fikri ortaya atan, bu fikir etrafında buluşan, katkı veren, zaman harcayan, mesai harcayan, parasını veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu İzmir için çok kıymetli bir girişim, Türkiye için örnek bir model. Bu modelin kurulmasına imkan veren herkese ve hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, beraber güçlüyüz ve beraber çok daha iyisini başaracağız, buna inanıyorum"