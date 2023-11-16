Tarihi Kemeraltı Bölgesinin Korunması ve Yaşatılması İçin Farkındalık Çalıştayı Tamamlandı

Tarihi Kemeraltı Bölgesinin korunması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen farkındalık çalıştayı ve etkinlikler tamamlandı. Etkinlik düzenleme ekibi, paydaşlara, destek veren kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Tarihi Kemeraltı Bölgesinin Korunması ve Yaşatılması İçin Farkındalık Çalıştayı başlığı altında düzenlenen etkinlikler tamamlandı. Etkinliğin düzenleme ekibi adına yapılan açıklamada tüm paydaşlara, destek veren kurumlara ve katılımcılara teşekkür edildi.

Düzenleme Ekibi Sorumlusu Ahmet Tuncay Karaçorlu, Düzenleme Ekibi Sözcüsü Osman Gazi Oktay, Düzenleme Ekibi Bilimsel Çalıştay Sorumlusu İlker Kahraman ve Düzenleme Ekibi Üyeleri Kemal Aygen, Neslihan Perşembe Kulakoğlu, Hasan Kulakoğlu, Mete Hüsünbeyi, Semih Girgin, Tamer Yıldırım, Ali Özpalanlar adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi'mizin öncülüğünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikteliği ile düzenleme ekibimizi oluşturan Ulusal Eğitim Derneği, Tiyatro Ege Topluluğu, İzimizi Kaybetmeyin YouTube Kanalı, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'mizin paydaşlık, emek ve dayanışmasıyla, Tarihi Kemeraltı bölgemizin korunarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara iletilmesi amaç ve değerleri ile '7-8-9 Kasım 2023 tarihleri arasında Kemeraltı'nda bulunan çeşitli kamusal ve özel mekanlarda gerçekleştirilmiş olan, 2. Kemeraltı Çalıştayı ve Farkındalık Etkinlikleri; hazırlık ve gerçekleştirilme süresince, hiçbir devlet kurumundan, yerli ve yabancı fonlardan, vakıflardan, özel şirketler ve şahıslardan maddi destek alınmadı.

Düzenleme ekibini oluşturan temsilcilerimizle, Kemeraltı çalıştayı ve etkinliklerinde; aynı zamanda örgütleşebilen, ortak bellek ve birikimleri dayanışma ile yaşatabilen, doğal ve kültürel çevre örgütlerini buluşturmayı da hedeflemiştir.

Bu boyutları ile 7, 8, 9 Kasım 2023 tarihleri arasında Kemeraltı'ndaki çeşitli kamusal mekanlarda kültürel, sanatsal ve bilimsel buluşmalarla gerçekleştirilmiş olan Tarihi Kemeraltı bilimsel çalıştay ve etkinliklerimiz; Kadifekale'den Konak iskelesine kadar uzanan Kemeraltı bölgemizin, 2020 yılındaki çevrimiçi çalıştaydan bugüne olan gelişmelerin bilinmesini ve geleceğe ilişkin yeni öneriler geliştirilmesi anlamında da önemli olmuştur.

Tarihi Kemeraltı bölgemizin korunması ve yaşatılması yolunda çeşitli meslek alanlarından güncel tespitler, bilgilendirmeler ve çözüm önerilerinin de ele alınmış olduğu 1 günlük bilimsel çevrimiçi çalıştay ve kültürel, sanatsal ve görsel etkinliklere gerek etkinlik sunumu olarak, gerekse katılımcı paylaşımları olarak, duyarlı katılımların sağlanmış olduğu görüldü.

UNESCO sürecindeki Kemeraltı bölgemizin korunması ve yaşatılması yolundaki inancımız bir kez daha tazelendi.

Bu anlamda; kapalı, açık mekanlarını, ekip ve teknik desteğini, çalıştay ve etkinliklerimiz süresince bizlerle paylaşan başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilgili tüm kamusal ve özel çevrelere, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz."