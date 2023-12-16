İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Çarşısı'nda esnafların mağduriyetini azaltmak için katı atık bedeli almayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yılın son meclisinde, Kemeraltı Çarşısı'nda tarihi yenileme projesinin yapımı sırasında çarşı esnafının yaşadığı mağduriyeti bir nebze azaltmak için, 2024 yılında esnaftan katı atık bertaraf bedelinin alınmaması kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısının 3'üncü birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Meclis oturumuna Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan ve LEN Kadınlar Challenger Kupası'nı kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sutopu kadın takımı ile Azerbaycan'da düzenlenen Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreşçisi Hasan Berk Kılınç konuk oldu. Meclis üyelerinin alkışlarıyla karşılanan sporcularla, Başkan Soyer ve mecliste bulunan partilerin grup başkanvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Tunç Soyer, "Bu pırıl pırıl gençlerimizi büyük bir gururla sizlere takdim ediyoruz. Bize bu gururu yaşattıkları için hepimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

KEMERALTI ESNAFINDAN 2024 YILINDA KATI ATIK BEDELİ ALINMAYACAK

Meclis oturumunda Başkanlık makamı tarafından gündeme getirilen ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafından 2024 yılında "Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Bedellerinin" alınmamasına ilişkin madde görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Kemeraltı'nın gelecek yüzyılını teminat altına alacak tarihi alt ve üst yapı projesinin yapımı sırasında yaşanan mağduriyetlerin bir nebze giderilmesi için gündeme gelen madde acil koduyla Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmelerin arından oy birliğiyle kabul edilen madde kapsamında, Kemeraltı'nda hizmet veren ve konut dışı aboneleri bulunan (lokanta, kafeterya, eğlence merkezleri vb.) ve öğrenci yurtlarından 2024 yılı için aylık 88 TL olarak belirlenen katı atık bertaraf bedeli alınmaması kararı çıktı. Kararın ardından meclise ve komisyona teşekkür eden Başkan Soyer, "Kemeraltı esnafımızı ilgilendiren bu karar çok kıymetli. Esnafımıza böyle bir destekte bulunmak son derece önemliydi" dedi.

AFETTE ZARAR GÖREN BALIKÇILARIN YARALARI SARILIYOR

Meclis gündeminde ayrıca 26 Kasım 2023 tarihinde yaşanan yağış ve deniz taşması sonucu mağduriyet yaşayan balıkçılara destek olunması gündeme getirildi. Afet sonrası teknelerin battığı, balık ağlarının, iskelelerin ve balıkçı barınakları ile idari binaların hasar gördüğü tespit edilen S.S. Şemikler Yalı, Örnekköy, Demirköprü, Emek, İmbatlı ve Bahariye mahalleleri su ürünleri kooperatiflerine, S.S. Sasalı ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi'ne, S.S. Tuzçullu ve Sahil Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi'ne ve S.S.Seferihisar Su Ürünleri Kooperatifi'ne 100'er bin TL destek verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak destekler, temel geçim kaynağı balıkçılık olan üreticilerin kayıplarına destek olacak.

"BU ÇALIŞMAYI DERHAL BAŞLATINIZ"

Meclis oturumunda İzmir'de faaliyet gösteren ve ağır hava kirliliğine neden olan çimento fabrikaları başta olmak üzere ağır sanayi kuruluşlarının kent dışına çıkarılmasıyla ilgili konu gündeme geldi. Konu hakkında konuşan Başkan Soyer, "Şehir içerisindeki tüm ağır sanayilerin çıkarılması ile ilgili hem İmar Komisyonumuza hem Planlama Dairesi'ndeki arkadaşlarımıza söylemiş olayım. Bu çalışmayı derhal başlatınız ve bu çalışmayla ilgili karar alınacak şekilde çözümlerinizi getiriniz. İki seneyi aşkın süredir bu firmalarla defalarca bir araya geldim. Bu konuda ikna etmek için çalışmalar yaptım. Ama maalesef bir çözüm alamadım. 30 sene önce bu fabrikalar şehir dışı sayılıyordu. Dolayısıyla şehirdeki insanlara verileceği zararlar ihmal edilmiş olabilir. Ama artık şehir içindeler. Çok büyük bir kirlilik yaratıyorlar. Bizim ivedilikle bu meseleyle ilgili kararlar almamız lazım" diye konuştu.