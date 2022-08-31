İzmir haberi: İzmir Kent Turları Başlıyor

İzmir haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin doğal ve tarihi değerlerini İzmirlilere tanıtmak amacıyla düzenlediği ücretsiz kent turlarında güz dönemi 5 Eylül’de başlıyor. Kayıtlar ise yarın (1 Eylül) açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin doğal ve tarihi değerlerini İzmirlilere tanıtmak amacıyla düzenlediği ücretsiz kent turlarında güz dönemi 5 Eylül'de başlıyor. Kayıtlar ise yarın (1 Eylül) açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz kent turları 5 Eylül'de başlıyor. Bahar döneminde 3 bini aşkın İzmirlinin katıldığı turlar bu kez katılımcılarına sonbahar güzelliklerini keşfetme imkanı sunacak. Hafta içi her gün yapılacak turlar için kayıtlar yarın (1 Eylül) başlıyor.

KOZAK'TAN KÜLTÜRPARK'A

Profesyonel turist rehberleri eşliğindeki turların güz dönemi rotaları Kozak Yaylası, Sığacık, Urla, Bergama, Bayındır, Karşıyaka, Kültürpark, Bir Günde 8500 Yıllık Tarih Turu ve Kemeraltı olarak planlandı.

KEMERALTI'NA ÖZGÜ ROTALAR

Tematik yürüyüş rotalarına ilgi yoğun. UNESCO miras listesinde en fazla destinasyona sahip kent olmaya aday olan İzmir'in, geçici listeye girme başarısı göstermiş "Tarihi Liman Kenti" rotası, İzmir'e değer katan isim ve olayların hikayelerini içeren "Kemeraltı Öyküleri", fotoğraf tutkunlarının renkli görüntüler yakalayacağı "Kemeraltı'nın Renkli Kareleri" ve yüzyıllar boyunca İzmir'de beraber yaşamış farklı kültürlerin izlerini takip eden "Tarihi Kentin Kutsal Mirasları" turlarından oluşuyor. Katılımcılar yenilenen Kemeraltı Bilgilendirme Noktası'nda tanıtım filmi izleme fırsatı da bulabilecek.

Güz dönemi turlarıyla ilgili detaylı bilgi ve kayıt formu www.izmir.bel.tr adresinde yer alıyor