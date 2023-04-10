İZMİR'DE TARİHİ ÇAKALOĞLU HANI TEMİZLENDİ

İZMİR'in Konak ilçesinde Kemeraltı Çarşısı'nda yer alıp, Osmanlı padişahı 3'üncü Selim döneminde yapıldığı tahmin edilen, uzun yıllar kağıt ve karton toplayıcılarınca depo olarak kullanılan Çakaloğlu Hanı temizlenip, tarihi dokusu ortaya çıkarıldı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, Osmanlı padişahlarından 3'üncü Selim döneminde yapıldığı tahmin edilen ve mülkiyeti şahıslara ait olan Çakaloğlu Hanı için Çakaloğlu Hanı Güzelleştirme Derneği'nce hazırlatılan restitüsyon etüdü, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce onaylandı. Onayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi ekipleri, temizlik için harekete geçti. Kağıt ve karton toplayıcıların depo olarak kullandığı han, yangın riskine karşı temizlendi; böylece tarihi dokusu ortaya çıktı.

'TEMİZLİK YAPILDI, GÜZELLİK ORTAYA ÇIKTI'

Kemeraltı bölgesinde Çakaloğlu Hanı gibi çok sayıda han olduğunu belirten tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Kemeraltı'nın gündeminde şu anda altyapı çalışmaları var. Burada altyapı sonrasında yapılması gereken; üst yapı çalışmaları ile değerlerimizdir. Burada çok değerli binalarımız var. Zarar gören tarihi yapıların restore edilip, değer kazanması lazım. Bu binalardan biri de Çakaloğlu Hanı. Konak Belediyesi bununla ilgili adım attı, varislerle toplantı yapıldı ve dernek kuruldu. Han atıl bir durumdaydı. Temizlik yapıldı ve buradaki güzellik ortaya çıktı. Bundan son derece memnunuz. Çakaloğlu gibi dokunulması gereken çok değerli binalarımız var. Mal sahiplerinin Kemeraltı'na karşı çok ciddi sorumluluğu var. Buradaki değerleri koruyamadıktan sonra ileriye götürme şansımız yok. Çakaloğlu Hanı, inşallah bunun başlangıcı olur. İktisat Kongresi binası hemen yanında yapılıyor, Havra Sokağı'nda çalışmalar var. Damlacık bölgesinde çalışma var. Şu anda mal sahipleri de kendi mülklerine değer katarlarsa Kemeraltı'nın önü çok açık olacaktır" dedi.

'PROJENİN İHALE SÜRECİ BAŞLAYACAK'

Çakaloğlu Hanı'nda mülk sahibi olan Abdulbari Yıldız, tarihi han için 4 yıl önce Konak Belediyesi ile görüşüldüğünü, tüm maliklerden vekalet toplandığını ve protokol yapıldığını belirterek, "Protokole dayalı olarak bizden istenilen; projeyi mülk sahiplerinin çizmesi ve belediyenin restorasyonu için ihaleye çıkmasıydı. 4 yıl önce başlayan sürecin bu noktaya gelmesi Abdül Batur sayesinde oldu. Proje bitme aşamasına geldi. Sadece plan tadilatıyla ilgili Anıtlar Kurulu'nda küçük bir iş kaldı. Bu da tamamlanınca projeyi Konak Belediyesi'ne teslim edeceğiz ve projenin ihale süreci başlayacak" diye konuştu. Mülk sahipleri olarak gelinen noktadan çok memnun olduklarını aktaran Yıldız, restorasyon aşamasına gelindiğini belirtti.(DHA)