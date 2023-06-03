İzmir'i yine sel vurdu: Tarihi Kemeraltı Çarşısı sular altında kaldı

Tarihi Kemeraltı Çarşı'nı su bastı, yollar göle döndü, vatandaşlar isyanda

İZMİR - İzmir'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da iş yerleri ve sokakları su basarken, esnaf ve vatandaşlar her yağmurda bilindik manzaralar yaşayan Kemeraltı Çarşısı'na önlem almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de bir çok ilçede sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde hayatı felç eden sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, yağmura yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağış nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı da yine su basarken, iş yerlerine giren suları temizleyen esnaf her yağmurda aynı manzaralar oluştuğu sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"Her yağmurda maalesef durum bu"

İş yerini su basan ve önlem alınmaması sebebiyle belediyeye tepki gösteren bir esnaf, "Formalite icabı rögarları açmaya çalıştılar. Bir el arabası bir kürek ile çözüm bulmaya çalıştı belediye. 10 dakika sağanakta yine bu hale geldi. Kemeraltı'nda her yağmurda maalesef durum bu" diyerek tepki gösterdi. Tarihi çarşıda konfeksiyon işi yapan başka bir esnaf ise "Esnaf olarak hiç iyi şeyler düşünmüyoruz. Yüzde 70'e oy aldığı için belediye bu kadar rahat sanırım. Hiç bir şey yapmasak da oy veriyorlar diye düşünüyorlar. Her yağmurda bu halde Kemeraltı. Artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

ESHOT mahsur kaldı

Öte yandan kent merkezinde sağanak yağış nedeniyle yolda çukur oluşması nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı bir ESHOT otobüsü, çukurda mahsur kaldı. Belediye otobüsünün mahsur kaldığı anlar yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sağanak yağışın kentte yarın öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.