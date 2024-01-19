KERİM UĞUR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre; 2023 yılında Türkiye'de 111 bin 576 esnaf kepenk kapattı. İzmir genelinde ise bu rakam 7 bin 345 olarak açıklandı. Esnafların yaşadığı sıkıntıları ve rakamları değerlendiren Tarihi Kemeraltı Derneği Başkanı Semih Girgin, yeni yılına ümitli başladıklarını ancak 2024'ün esnaf üzerindeki yükünün çok olduğunu söyledi.

Yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan esnaf bir bir kepenk indiriyor. Esnafın yaşadığı sıkıntıları ANKA Haber Ajansına anlatan Tarihi Kemeraltı Derneği Başkanı Semih Girgin, "Bir pandemi yaşadık hatırlıyorsunuz. Ondan önce zaten çarşılarımızda bir savaş ekonomimiz vardı ve bu da esnafı çok vurmuştu. Bir de hiç beklemediğimiz bir pandemi rüzgarıyla bir buçuk yıl kaybettik. Pandemiden sonra toparlama sürecini çok iyi yaşadığımızı söyleyemeyiz. Ben Kemeraltı esnafı adına konuşayım. Esnaf ister istemez pandemi yaralarını pandemideki durağanlığını, borçlarını öteleyerek yeni bir döneme başladı. Biz pandemide vakıf kiralarını faizle ödedik, borçlarımızı ödedik, hiçbir şey ödememezlik yapmadık. Devletin tabi ki sahiplendiği konular oldu ama şu anda geldiğimiz noktada pandeminin ağırlığını hala üzerimizden atamadık" dedi.

"VAKIFLAR ÇOK YÜKSEK KİRALARLA ESNAFIN KARŞISINA ÇIKTI"

Pandemi sonrası 2023 yılının da istedikleri gibi gitmediğini anlatan Başkan Girgin, "2024 yılı yeni bir yıl. Hep umutlarla başladığımız bir yıl ama şu anda bizim elimizde olmayan artışlar maliyet artışları gelirin azalması, insanın cebindeki parasının çoğalmaması, tabandan esnafa yarayan bir girişin olmaması bizim şu andaki en büyük sıkıntımız. Bununla beraber tabii ki kaybettiğimiz şu anda kepenk kapatan esnaflarımız var. Bu kaçınılmaz. Buradaki bizim sıkıntımız maliyetlerin çok yüksek maalesef vakıfların bu dönem çok yüksek kiralarla esnafımızın karşına çıkması indirimlerin çok az olması buna takiben özel mülk sahiplerinin ister istemez kendi mülklerinde de kiraya talep etmeleri bizim şu an tıkandığımız en büyük nokta. 2024'ün bizim üzerimizdeki yükü çok fazla. Çünkü geçmişten daha bizi ağır bir enkazı aldık. Bitiremedik. Rahatlayamadık. Yazı dışarıdan gelen turistler bir şekilde döndürüyoruz ama kışın bu yük bizim üzerimize çok inanılmaz derecede biniyor. Bunun şu anda altına ezilmişliğini yaşıyoruz" diye konuştu.

"ESNAF DEVLETÇİDİR AMA ESNAFA SAHİP ÇIKILMALI"

Başkan Girgin esnafların taleplerini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Talep olarak istediğiniz aslında çok bir şey değil. Biz devletçiyiz. Esnaf her zaman devletçidir. Hükümetlerin bir şekilde esnafı rahatlatacak. Mesela en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi stopaj. Biz stopaj ağırlığından yükünden kurtulmak istiyor. Biz tabii ki esnafımız, buradaki çalışanlarımızın sigortasını yapmak zorunda. Bununla ilgili fişne devlet olan sorunu yerine getirmek zorunda. Bu oranlar inanılmaz derecede yüksek. Vergi dilimleri çok yüksek. Biz bu konu da altında kaldığımız bir durum. Artı kiralar. İşyerlerinde bu konu konuşulmadı. Mesela meskenlerde yüzde 25 dendi zamanında. Keşke bu iş yerleri için de bir dilim belirlenseydi. Enflasyon oranında devletin bazı kurumlara enflasyon oranında zam yapıyor. Bazı kurumlara da yüzde 300-400'lerle esnafın karşısına geliyor. Şimdi bunun bir skalası yok. Bunda oturmuşluğu yok. Esnaf iki yıl önce 6 bin lira ödediği kiraya bir yıl sonra 24 bu yıl 60 bin lira ödüyor. Şimdi 60 bin lira geliri yok ki bunun üzerine bunu koyma şansı sıfır. Buradan bir yere de taşınamıyor. İster istemez hayatını burada devam ettirirmiş. Buraya yatırım yapmış. Buraya masraf harcamış. Elemanını müşterisi buraya bağla başka bir semte gitmesi, bir AVM'ye gitmesi imkansız. O zaman bizim buradaki esnafa sahip çıkmamız devletin de burada esnafına sahip çıkmasıyla doğru orantılı. Biz varsak zaten şehirler yaşıyor. Biz buradaki aile yapısını, buradaki şehir ekonomisini biz ayakta tutuyoruz. Burası turizm açısından da o kadar önemli ve geleceği olan bir bölge ki bunun çok farklı bir masaya yatırılması lazım ki İzmir'i yönetenlerin turizm odaklı da İzmir'in bu sorunlarını gündeme alıp bir şekilde önünü açması lazım"