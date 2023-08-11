İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemeraltı'ndaki Altyapı Çalışmalarını İnceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gece başlayan ve sabaha kadar süren Kemeraltı'ndaki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Soyer, Kemeraltı'nı kurtaracaklarını ve 24 saat yaşayan bir Kemeraltı yaratacaklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, günlük yaşamı etkilememesi için gece başlanan ve sabaha kadar süren Kemeraltı'ndaki altyapı çalışmalarını inceledi. Gece yarısına doğru bölgeye giden Başkan Soyer, " Kemeraltı'nı kurtaracağız. 24 saat yaşayan bir Kemeraltı yaratacağız" dedi.

Başkan Soyer'in Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırma ve bölgenin cazibesini artırma hedefi doğrultusunda Kemeraltı'nda başlatılan tarihi yatırımlar devam ediyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının beraber ilerlediği Kemeraltı'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatları ile aydınlatma, gerilim hatları yenileniyor, yollar beton ile kaplanıyor ve granit döşeniyor.

Kemeraltı'nı sık sık ziyaret eden Başkan Soyer, dün tarihi çarşıda saat gece yarısına yaklaşırken yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kemeraltı turuna; İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım ile belediye bürokratları katıldı.

Çalışmaları yerinde görmek ve gece çalışılan bu zor işte bir nebze de olsa hem esnafa hem de işçilere moral olmak istediklerini aktaran Soyer, şöyle konuştu:

"Geçmiş elli yılda Kemeraltı sokaklarında halı altına süpürülen ne varsa tüm sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Gelecek 50-100 yılda Kemeraltı'nın sorunları kalkacak. Tabii ki çok zor ve yıpratıcı bir süreç. Esnafımızın anlayışına çok teşekkür ediyorum. Her gün toz duman ile boğuşuyorlar. Kemeraltı'nda yaptığımız bu çalışma da onları derinden etkiliyor. Ama çok şükür esnafımız çok büyük bir anlayışla yanımızda duruyor. Sokakların altındaki bütün altyapıyı değiştiriyoruz. Altyapının ardından yol yüzeyini taşla kaplıyoruz. Büyük bir iş yapıyoruz. İşimiz hiç kolay değil."

Kemeraltı'nı bir dünya markasına dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemeraltı'nı kurtaracağız; kurtarmakla kalmayacağız İzmir için kaldıraç olarak kullanabilecek bir dünya markası yaratacağız. Daha yetmez. 24 saat yaşayan bir Kemeraltı yaratacağız. Aydınlatmasıyla gece yaşayan, sadece gündüz esnafıyla değil gece ticaretiyle de canlanan bir Kemeraltı doğacak. ve bütün dünyayı gururla davet edeceğimiz bir Kemeraltı olacak. Bu heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaşattığımız bütün sıkıntılar için Kemeraltı esnafımızın, çarşıyı ziyarete gelen yurttaşlarımızın affına sığınıyoruz. Ama emin olsunlar ki çalışmalar bittiğinde onların ekmeğini büyütecek, çok daha güler yüzle hizmetlerini yapmalarını sağlayacak bir Kemeraltı'na kavuşacağız."

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale ise Kemeraltı'nın her yerinden tarih fışkırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Esnaf ekonominin kalbi. Kemeraltı da esnafın ve İzmir'in kalbi. Çok hummalı bir çalışma var. Kemeraltı'nı sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın beşiği haline getirmek için çalışıyoruz. Bu siyaset üstü bir çaba. Burada Tunç Başkanımızla ağabey kardeş Kemeraltı'na hak ettiği değeri kazandırmaya çalışıyoruz. Çocukluğumuzun Kemeraltı günlerine çok yakında kavuşacağız; biliyorum. Herkese emekleri için çok teşekkür ederim."

Cesaretinden dolayı Başkan Tunç Soyer'i tebrik eden Kemeraltı esnafından restoran işletmecisi Yalçın Özkan da "Biliyor ve görüyoruz ki Kemeraltı'ndaki çalışmalar az kaldı bitiyor. Buraya girmek cesaret isterdi. Birlikte daha güzel günler göreceğiz eminim. Bir sene dişimizi sıkacağız ama sonunda güzel bir Kemeraltı'na kavuşacağız" diye konuştu.

Kemeraltı'nın en kritik noktalarından olan, yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu 871 Sokak'ta yürütülen çalışmalara hız verildi. Yağmur suyu, kanalizasyon ve temiz su hatları tamamlanan sokakta, haberleşme ve elektrik altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Altyapı çalışmalarının ardından kazı kapatma işlemleri başlatılacak ve yolda granit kaplama ile aydınlatma çalışmaları yürütülecek. Proje kapsamındaki çalışmalar, çarşıdaki işleyişi aksatmamak ve esnafı mağdur etmemek için özellikle gece saatlerinde yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı için hazırladığı aydınlatma projesi Uluslararası Şehir Aydınlatma Birliği'nin düzenlediği "Şehirler ve Aydınlatma Yarışması"nda birincilik ödülüne layık görüldü. Kemeraltı'ndaki aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Kemeraltı'nın da içinde yer aldığı İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası 2023 adaylığı için çalışmalar sürüyor.