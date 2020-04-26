İsveç'te tedavi edilmediği iddia edilen Türk Covid-19 hastası Türkiye'ye getirildi İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderildiği iddia edilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut ile birlikte, Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildi

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderildiği iddia edilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut ile birlikte, Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildi. Malmö Sturup Havaalanı'na inen ambulans uçak, yerel saatle 09.00'da Emrullah Gülüşken ile üç çocuğunu alarak havalandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com