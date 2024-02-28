127 yıllık kamerayla çekilen futbol maçının görüntüleri viral oldu

Miles Myerscough-Harris isimli fotoğrafçının 127 yıllık bir kamerayla çektiği futbol maçı görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 100 yıllık bir film ve 127 yıllık bir kamerayla çekilen görüntüler yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.