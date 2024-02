Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO'ya Katılımını Onayladı

Macaristan parlamentosu, İsveç'in NATO'ya katılımına 6'ya karşı 188 oyla onay verdi.

İsveç'in NATO'nun 32'inci üyesi olması için artık önünde bir engel kalmadı. Türkiye'nin ardından Macaristan'da İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi. Macaristan parlamentosunda, yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya katılımına 6'ya karşı 188 oyla kabul edildi. Oylamada sağcı "Vatan Hareketimiz" mensubu 6 parlamenter aleyhte oy kullandı.

Vatan Hareketimiz mensubu parlamenterler, oylama nedeniyle Macar hükümetini vatana ihanetle suçlayarak, 3. Dünya Savaşına giden yolu veto eden tek siyasi hareketin kendileri olduğunu savundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, oylama öncesi tartışmalar sırasında parlamentoya İsveç'in üyeliğini onaylama çağrısı yapmış ve İsveç'in katılımının Macaristan'ın güvenliğine katkı sağlayacağını söylemişti. Macaristan, Türkiye'nin ocak ayında verdiği onayın ardından İsveç'in NATO'ya üyeliği önündeki son engel konumunda bulunuyordu.

" İsveç, Avrupa-Atlantik güvenliği için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye hazırdır"

İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Tüm NATO üyesi ülkelerin parlamentoları İsveç'in NATO'ya katılımı lehinde oy kullandı. İsveç, Avrupa-Atlantik güvenliği için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye hazırdır" denildi.

" İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacaktır"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Macaristan Parlamentosu'nun İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyorum. Tüm müttefiklerin onayı ile İsveç 32'inci NATO Müttefiki olacak. İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacaktır" dedi.

Macaristan, İsveç'ten savaş uçağı alacak

Geçtiğimiz cuma günü Başbakan Orban, Budapeşte'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlamış ve iki liderin ortak basın toplantısında Macaristan'a İsveç uzay ve havacılık şirketi Saab tarafından üretilen 4 adet Saab JAS 39 Gripen çok maksatlı savaş uçağı satışı konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Anlaşma, Macaristan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliği üzerindeki engeli kaldıracağı yönündeki açıklamasının ardından geldi. Orban, İsveç'ten savaş uçağı alımının Macaristan'ın hava savunma kapasitesini ve NATO ittifakına olan bağlılığını artıracağını söylemişti.

Öte yandan, İsveç ve komşusu Finlandiya, Ukrayna'daki savaş sonrasında 2022 yılı mayıs ayında NATO'ya üyelik müracaatında bulunmuştu. İsveç öncesinde Finlandiya, geçtiğimiz nisan ayında ittifakın 31'inci üyesi olmuştu. - BUDAPEŞTE