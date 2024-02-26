Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı mı? İsveç NATO'ya katıldı mı?

Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı mı? Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından gözler Macaristan'a çevrilmişti. Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu oyladı. Peki, Macaristan İsveç'in NATO'ya üyeliğini onayladı mı? Detaylar...

MACARİSTAN İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ ONAYLADI MI?

Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak. Öte yandan İsveç Başbakanı Kristersson ve Macar mevkidaşı Orban, geçtiğimiz günlerde Macaristan'a 4 adet Saab JAS 39 Gripen savaş uçağı satışında anlaştıklarını duyurmuştu.

188 MİLLETVEKİLİ LEHTE OY KULLANDI

Macaristan Parlamentosu'nun internet sitesinde yayınlanan habere göre, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin nihai oylamada toplam 188 milletvekili lehte, 6 milletvekili aleyhte oy kullanırken 4 milletvekili çekimser kaldı.

"KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Macaristan Parlamentosu'nun İsveç'in NATO üyeliğini onaylama yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Artık tüm müttefikler onayladığına göre İsveç 32. NATO müttefiki olacak. İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacak." ifadelerini kullandı.

"KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Macaristan Parlamentosu'nun İsveç'in NATO üyeliğini onaylama yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Artık tüm müttefikler onayladığına göre İsveç 32. NATO müttefiki olacak. İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacak." ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUĞU ÜSTLENMEYE HAZIRIZ"

İsveç Başbakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise "Bugün tarihi bir gün. Tüm NATO üyesi devletlerin parlamentoları artık İsveç'in NATO'ya katılımı yönünde lehte oy kullandı. İsveç, Avrupa-Atlantik güvenliğine ilişkin sorumluluğunu üstlenmeye hazırdır." ifadelerine yer verildi.

"DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

İsveç Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, X sosyal medya hesabından, " İsveç'in başvurusunu, tüm NATO üyesi ülkeler onayladı ve ülkemiz NATO'ya 32'nci üye olma yolunda ilerliyor. İsveç, NATO'nun güvenlik sağlayıcısı olacak. Bu süreçte aldığımız tüm destek için teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.