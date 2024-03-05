Macaristan Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kararı imzaladı.

İsveç'in NATO'ya katılımına Macaristan parlamentosunun onay vermesinin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, söz konusu kararı imzaladı. Yıllardır silahlı çatışmalarda tarafsızlık politikası benimseyen İsveç, NATO'ya 32'nci üye olarak dahil olabilecek.

İsveç, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Avrupa'nın tamamında etkili olan güvenlik endişelerinin etkisiyle, 2022 yılı mayıs ayında Finlandiya ile birlikte NATO'ya müracaat etmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki hükümet, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolü parlamentoya 2022 yılı temmuz ayında göndermiş fakat Orban'ın "Macaristan'ın İsveç'in üyeliğini onaylama konusunda acelesi olmadığı" yönündeki açıklamalarıyla birlikte askıda kalmıştı.

Ocak ayında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinden sonra İsveç'in üyeliğini onaylamayan son ülke olan Macaristan'da parlamento, 18 aylık gecikme ve İsveç'in Macaristan'a savaş uçağı satışına ilişkin stratejik anlaşmanın ardından 26 Şubat'ta İsveç'in üyeliğine onay vermişti.

İsveç'in üyeliğine ilişkin geriye kalan son formalitelerin, örneğin Macaristan'ın İsveç'in katılımını uygun bulduğuna dair onay belgesinin Washington'daki Dışişleri Bakanlığı arşivlerine teslimi gibi işlemlerin, hızlı bir şekilde tamamlanması bekleniyor. - BUDAPEŞTE