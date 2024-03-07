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İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu

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İskandinav ülkesi İsveç, NATO'nun 32'nci üyesi olarak İttifak'a resmen katıldı. Stockholm yönetimi, katılım belgelerini ABD'ye teslim etti.

İsveç, ABD'nin başkenti Washington D.C'de düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32. üyesi oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsveç Başbakanı Ulf Kirstersson, Washington D.C'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç'in NATO ittifakına katılmasına ilişkin resmi giriş protokolünü basına gösteren Blinken, "Bu katılım belgesi ile birlikte İsveç'e, (NATO'nun kurucu anlaşması) Washington Anlaşması'nın bir tarafı ve NATO'nun 32. üyesi olarak hoş geldiniz demek istiyorum." ifadesini kullandı.

"İSVEÇ İÇİN TARİHİ BİR AN"

İsveç'in katılımıyla NATO'nun artık daha da güçlü olacağını vurgulayan Blinken, "Bu İsveç için tarihi bir an, İttifak'ımız için tarihi bir an, NATO müttefiklerimizle transatlantik ilişkilerimiz için de tarihi bir an." şeklinde konuştu.

NATO'DAN İLK AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO'ya resmi olarak katıldığını bildirdi. "İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı. Pazartesi günü NATO karargahında bayraklarını göndere çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanan Stoltenberg, "İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i ve tüm İttifak'ı daha güvenli kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

11 MART'TA RESMİ TÖREN DÜZENLENECEK

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 11 Mart'ta resmi tören düzenlenecek ve İsveç bayrağı buraya çekilecek.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Türkiye'nin 23 Ocak'ta İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ardından gözler Macaristan'a çevrilmişti. Macaristan ile İsveç arasında yaşanan bazı gerginlikler nedeniyle süreç uzamış, Macar tarafı oylamanın yapılabilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte'yi ziyaret etmesi koşulunu öne sürmüştü.

İsveç Başbakanı Kristersson, 23 Şubat'ta, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile NATO üyeliğini görüşmüştü. Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.

FİNLANDİYA 2023'TE NATO'YA ÜYE OLMUŞTU

Öte yandan İsveç öncesinde diğer bir İskandinav ülkesi Finlandiya, geçtiğimiz nisan ayında ittifakın 31'inci üyesi olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (5)

Muhsin Cenap Ozen:

Biz yıllardır Avrupa Birliğine giremedik adamlar 32. Günde 32. Üye oldular helal beee

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Heyy Heyyy:

Çünkü o adamlar dik duruyor , bizimkiler gibi ikibüklüm gezmiyor. .

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Hakan Celik:

bekle bizi ya gazze,kredi kartı borçlarım bitsin,düze,artıya çıkayım,durumumu düzelteyim ilk fırsatta oradayım.

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Turan Şahin:

biz bişey demedikki üye olamaz diye,

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suleyman altıntaş:

Bakalım Rusya napacak.

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