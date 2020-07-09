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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU, ÇOK SAYIDA GÖZALTI
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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU, ÇOK SAYIDA GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Esenler ve Başakşehir'in de bulunduğu çok sayıda ilçede silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı.

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU, ÇOK SAYIDA GÖZALTI
09.07.2020 02:16 | Son Güncelleme: 09.07.2020 02:25
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Esenler ve Başakşehir'in de bulunduğu çok sayıda ilçede silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 01.30 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Başakşehir ve Esenler'in de aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.  ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİÖzel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, baskın yapılan adreslerden biri Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki bir daire oldu. Özel Harekat ekiplerinin girdiği dairede arama yapıldı.  BAŞAKŞEHİR'DE OPERASYON

Ekiplerin baskın yaptığı bir diğer adres ise Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Akkiraz Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu. Binada bulunan bir daireye giren polis ekipleri, arama yaptı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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