İstanbul-Çerkezköy yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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İstanbul-Çerkezköy yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İstanbul-Çerkezköy yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
11.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:02

İstanbul-Çerkezköy yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul-Çerkezköy yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Köse'nin kullandığı 59 YG 543 plakalı otomobil, Çerkezköy-İstanbul yolunun Büyükçavuşlu Mahallesi mevkisinde, Hüsamettin Çinko idaresindeki 34 ZUE 41 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Arif Erdem ve Azim Sığmaz yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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