Çerkezköy'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde durdurulan şüpheli araçtaki 2 şüpheliden uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Şahısların birçok suçtan aranmasının olduğu tespit edildi. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde durdurulan şüpheli araçtaki 2 şüpheliden uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde gece saatlerinde yapılan şok uygulamada şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde, araçtaki iki şahıs üzerinde ve şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 200 gram uyuşturucu madde, 127 adet uyuşturucu hap, tabanca ve 7 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, 2 adet bong, 4 beher ve 11 bin 85 TL para ele geçirildi.

Ayrıca şahısların birçok suçtan aranmasının olduğu tespit edildi. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ