Tekirdağ'da korkutan yangın: 6 katlı binanın çatısı yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde altı katlı bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İlçe merkezinde bulunan Atatürk Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen yangında, korku dolu anlar yaşanırken; çatı katında yaşayan bir kadın dumandan etkilendi. Binanın çatısında yapılan izolasyon çalışmaları esnasında çıktığı düşünülen yangında dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 122 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, geniş çaplı güvenlik önlemleri eşliğinde 1 saat boyunca yangına müdahale ederek yaşanabilecek daha büyük bir faciayı önledi.

Yangından etkilenen 81 yaşındaki S.K'ye sağlık ekipleri tarafından oksijen maskesi takılarak müdahale edildi. Ekipler yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek için soruşturma başlattı.