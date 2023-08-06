Çerkezköy'de 140 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonda, A.K ve F.D'nin makaron ve tütün ticareti yaptığı belirlendi. İş yerlerinde yapılan aramada, 130 bin dolu makaron, 10 bin boş makaron, 45 kilogram nargile tütünü, 42 kilogram kıyılmış tütün ve 2 makaron doldurma makinası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 140 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K ve F.D'nin makaron ve tütün ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler şüphelilerin Veliköy Mahallesi'ndeki iş yerlerinde yaptığı aramada, 130 bin dolu makaron, 10 bin boş makaron, 45 kilogram nargile tütünü, 42 kilogram kıyılmış tütün ve 2 makaron doldurma makinası ele geçirdi.
Şüpheliler Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.