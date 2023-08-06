Çerkezköy'de 140 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonda, A.K ve F.D'nin makaron ve tütün ticareti yaptığı belirlendi. İş yerlerinde yapılan aramada, 130 bin dolu makaron, 10 bin boş makaron, 45 kilogram nargile tütünü, 42 kilogram kıyılmış tütün ve 2 makaron doldurma makinası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.