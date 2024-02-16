Çerkezköy'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesi çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A. ve G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak fuhuş yaptıkları iddia edilen 2'si yabancı uyruklu 7 zanlı gözaltına alınmıştı.