Çerkezköy'de silah ve para ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından durdurulan iki kişinin üzerinden silah ve yüklü miktarda para bulundu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu yaşları 16 ve 17 iki kişinin üzerinden bir adet silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Olay Pazar gecesi saat 22.15 sıralarında Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir AVM'nin otoparkında Çarşı ve Mahalle Bekçileri durumundan şüphelendikleri T.D (17) ve S.K'yi (16) durdurdu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir adet silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Bunun üzerine takviye kuvvet çağırıldı.

GBT sorgulaması yapılan şüphelilerden birinin aranması olduğu öğrenilirken plakası ve ruhsat kaydının olmadığı öğrenilen motosiklet ise Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği Ekipleri tarafından otoparka çekildi. Şüpheliler Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ