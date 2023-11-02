Çerkezköy'ün il olması için toplantı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin başkanlığında Çerkezköy ilçesinin il olması yolunda atılması gereken adımlar ile ilgili çalışma toplantısı düzenlendi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin başkanlığında Çerkezköy ilçesinin il olması yolunda atılması gereken adımlar ile ilgili çalışma toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "İl olmayı en çok hak eden ilçelerin başında Çerkezköy geliyor. İnanıyoruz ki Çerkezköy hak ettiğini alacak ve cazibe merkezi Çerkezköy'ümüzün sınırları yeniden çizilecek" ifadelerini kullandı.

Çerkezköy'ün il olması adına çalışmalarını sürdüren Çerkezköy TSO, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinden oluşan bir çalışma toplantısı düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin başkanlığında düzenlenen toplantıya; Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Ogün Asıl, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Süthan, Ufuk Mangır, Evren Kahraman, Meclis Üyeleri Turgay Kaya, Aydın Özrek, Ömer Karadeniz, Fikri Güzel ve Şaban Kardeş katıldı.

"Çerkezköy il olmayı en çok hak eden ilçe"

Odada gerçekleşen il çalışma toplantısında konuşan Başkan Ahmet Çetin, "Ülkemizdeki en hızlı büyüyen ilçelerden bir tanesi Çerkezköy. Özellikle sanayi alanında cazibe merkezi olan Çerkezköy, ilçe vasfı ile artık bu hızlı büyümeyi kaldıramayacak durumdadır. Daha da gelişmesi, üretim üssü olarak ülkemizin parlayan yıldızı olan Çerkezköy, bu özelliğini her alana açabilmesi için de il vasfına kavuşmalıdır. Coğrafi konum, nüfus, il merkezine uzaklık, başta hızlı tren hattı olmak üzere lojistik anlamda da çeşitliliği fazla bir bölge. Çerkezköy, gelişmeye devam ediyor. Bu gelişimin devam etmesi, ülkemize sağlanacak katma değerin artması adına Çerkezköy'ün il olması gerekmektedir. Kısa bir süre sonra sınırlarımız artık bu yükü göç taşıyamaz duruma gelecektir. Bölgemizdeki sorunların ivedilikle çözülmesi, hızlı karar alabilme yetkisinin olabilmesi de bölgemize ve ülkemize değer katacaktır. Burada gerçekleştireceğimiz çalışmaları, belirli bir plan dahilide hazırlayıp, gerekli mercilere sunmalıyız" ifadelerini kullandı.

Görev dağılımı yapıldı

Başkan Ahmet Çetin'in ardından konu ile ilgili fikir alışverişinde bulunularak görüşler paylaşıldı. Belirtilen öneriler ile ilgili olarak; "Çerkezköy neden il olmalı? İl olmasının faydaları neler olacaktır? İl olmazsa ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalacak? Sınırları içerisinde hangi ilçeler yer almalı?" sorularına yanıtlar bulunurken, sanayi gelişimine ve dolayısıyla ülkemize katkıları konuşularak, bölgenin son 20 yılda yaşadığı değişim ile ilgili raporların hazırlanması ve hazırlanan raporun belirlenen temin süresi içerisinde gerekli yerlere ulaştırılmasına karar verildi. - TEKİRDAĞ