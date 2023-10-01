Çerkezköy'de tren kazası: 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trenin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Veliköy Mahallesi'nde makinist D.E'nin kullandığı yük treni hemzemin geçitte S.E'nin idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 3 kişi Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Kapaklı ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri C.H'yi durdurdu.
Ekipler, C.H'nin üst aramasında 48,98 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 730 Lira ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.