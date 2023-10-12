Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 51 Obje ve 24 Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 51 obje, 24 sikke ve bir kılıç ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 51 obje, 24 sikke ve kılıçla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde K.B. ile S.A'yı ilçe merkezinde durdurdu.

Zanlıların üst aramasında ve ellerinde bulunan poşetlerde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 51 obje, 24 sikke ve bir kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.