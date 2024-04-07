Çerkezköy'de Polis Kaçan Motosiklette Uyuşturucu Ele Geçirdi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsü polisten kaçan motosiklette 2 kilo 707 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu üzerinde durumundan şüphelendiği 09 ACS 952 plakalı motosikleti durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikletin sürücüsü, kovalamaca sonucu Bağlık Mahallesi'nde yakalandı.
Motosiklette yapılan aramada, 2 kilo 707 gram sentetik uyuşturucu ve pos cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A. ve B.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.