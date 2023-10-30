Hamile Kadın Kavgada Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın hayatını kaybetti. Bebek ise operasyonla kurtarılarak kuvöze alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın hayatını kaybetti.

Bağlık Mahallesi'nde Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında sokakta kavga çıktı. Kavga sırasında, Ş.D. pompalı tüfekle rastgele ateş etti.

Bu sırada evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki S.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.G. kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alındı.