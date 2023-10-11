Çerkezköy'de Ticari Takside Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ Çerkezköy'de yapılan şok uygulamada durdurulan ticari taksideki şüphelilerin üzerinden 11,10 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ Çerkezköy'de şok uygulama yapan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan ticari taksideki şüphelilerin üzerinden 11,10 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şok uygulama yapan polis ekipleri şüpheli bir araç durdurdu. Araçta bulunan Y.K. (39), E.O. (25) ve H.Y.'nin (22) üzerinde 1 adet kırılmış hap, daralı ağırlığı 1,60 gram bonzai, 6,35 gram eroin, 0,80 gram eroin, 0,15 gram metamfetamin, 1,60 gram eroin, 0,30 gram metamfetamin olmak üzere toplam 11,10 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ