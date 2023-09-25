Tekirdağ'da Otomobilde Uyuşturucu ve Tabanca Yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Aynı gün Çerkezköy'de ise bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı. Kontrolden çıkan bir tırın Çerkezköy'de elektrik direğini devirmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilde uyuşturucu ve kuru sıkıdan bozma tabanca ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İnanlı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araç içerisinde yapılan aramada, kuru sıkıdan bozma tabanca, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çerkezköy'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ö.K'yi durdurdu.
Ö.K'nin üst aramasında 2 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kontrolden çıkan tır refüjdeki elektrik direğini devirdi
Çerkezköy'de tırın elektrik direğini devirmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.
S.Ç. idaresindeki 34 HR 367 plakalı tır, Güveniş Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Devrilen direk ve kopan kablolar nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrası açıldı.