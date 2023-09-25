Tekirdağ'da Otomobilde Uyuşturucu ve Tabanca Yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Aynı gün Çerkezköy'de ise bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı. Kontrolden çıkan bir tırın Çerkezköy'de elektrik direğini devirmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.