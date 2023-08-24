Çerkezköy'de Helikopter Tarlaya Zorunlu İniş Yaptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir şirkete ait helikopter, arızalanması sonucu anız tarlasına zorunlu iniş yaptı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, durum hakkında bilgi aldı.