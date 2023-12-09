Tekirdağ'da kış lastiği denetimi yapıldı, ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik polisleri kış lastiği denetimi yaptı. Uygulamada ekipler, yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin lastiklerinin diş derinliğini ölçtü, evraklarını kontrol etti. Ayrıca Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız silah ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik polisleri kış lastiği denetimi yaptı.
Kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasının ardından polis ekiplerince, Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi.
Uygulamada ekipler, yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin lastiklerinin diş derinliğini ölçtü, evraklarını kontrol etti.
Ekipler, araç sürücülerine kış lastiği takmanın önemini de anlattı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Sürücü Ş.G. gözaltına alındı.