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Tekirdağ'da kış lastiği denetimi yapıldı, ruhsatsız tabanca ele geçirildi

9 Aralık 2023 13:15 Son Güncelleme: 13:16 Abone Ol

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik polisleri kış lastiği denetimi yaptı. Uygulamada ekipler, yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin lastiklerinin diş derinliğini ölçtü, evraklarını kontrol etti. Ayrıca Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız silah ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.