Çerkezköy İlkokul Öğrencileri Modern Kütüphaneyi Geziyor

Çerkezköy'de eğitim-öğretime devam eden ilkokul öğrencileri, Sarbak Metal Andon Arakelyan Kent Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, son teknoloji ile donatılan modern kütüphaneyi gezip atölyelerde ders alarak keyifli vakit geçiriyor.

Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş. tarafından iş insanı Andon Arakelyan adına Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Vatan Size Minnettardır Anıtı yanında yapılan Kent Kütüphanesi'ni Çerkezköy'deki öğrencilerin yakından görmesi ve kütüphanenin içerisinde bulunan atölyelerde eğitici ve keyifli vakit geçirmeleri adına ücretsiz geziler düzenlemeye başladıklarını belirten Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Kentimizdeki ilkokul öğrencilerinin yakından görmesi, olanaklarından faydalanması, ücretsiz atölyelerinden yararlanmaları amacı ile ücretsiz geziler düzenliyoruz.

OKULLARINDAN SERVİS İLE ALINIYORLAR

Çerkezköy Belediyesi İletişim Merkezi Başvuru Masası'na müracaat eden öğrencilerimizi, okullarımızdan ücretsiz servisler ile hafta içi 09.00-12.00 saatleri arasında alarak Çerkezköy Belediyesi Sarbak Metal Andon Arakelyan Kent Kütüphanesi'ne getiriyoruz. Görevlilerimiz eşliğinde Kent Kütüphanemizi gezen öğrencilerimiz, isterlerse Yaratıcı Drama Atölyemizde Dede Korkut Hikayelerinin anlatıldığı derse katılıyorlar, isterlerse Masal Atölyemize katılıyorlar, isterlerse Kültürel Mirasımızı Öğreniyorlar Atölyemize katılıyorlar. Atölyelerimizde 40 dakika eğitici ve güzel vakit geçiren öğrencilerimizi daha sonra okullarına servislerimiz ile bırakıyoruz" dedi.

NASIL BAŞVURUDA BULUNULACAK?

'Kütüphanemizi Keşfediyoruz' sloganı ile Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan Kent Kütüphanesi gezilerine katılmak isteyen ilkokulların, 444 88 59 nolu telefondan Çerkezköy Belediyesi İletişim Merkezi'ne müracaat etmelerini isteyen Başkan Vahap Akay, "Yapılan başvurunun ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerimiz başvuruda bulunan okullara ulaşarak, Kent Kütüphanesi gezisini organize ediyorlar" diye konuştu.

TÜM YAVRULARIMIZI BEKLİYORUZ

Çerkezköy Belediyesi Sarbak Metal Andon Arakelyan Kent Kütüphanesi gezilerine kentteki tüm ilkokul öğrencilerini beklediklerini kaydeden Başkan Vahap Akay, "Kentimizde eğitim ve öğretime devam eden tüm ilkokul öğrencilerimizi Kent Kütüphanemizde ağırlamaktan, onlar ile güzel vakit geçirmekten son derece mutlu olacağız. Tüm yavrularımızı Kent Kütüphanemize bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

ÇERKEZKÖY İÇİN, TEKİRDAĞ İÇİN ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kent Kütüphanesi'nin yapım aşamasından da bahseden Başkan Akay, "Buradan Andon Arakelyan ağabeyime şükran duygularımı ifade ediyorum. Allah nur içinde yatırsın. Bunu miras kabul ederek, bu yatırımı bugünlere getiren Sarbak Metal yönetimine, eşine ve ailesine saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Çerkezköy her geçen gün büyüyen, gelişen, genç nüfusuyla birlikte Tekirdağ'a göç veren bir ilçe. Büyümemiz devam edecektir. 2 katlı yaklaşık 910 metrekare alanda, herkesin beğeneceği bir proje ortaya çıktı. Bu kütüphane Çerkezköy'ün gençlerine ve çocuklarına hizmet edecek. Burada kitap okuyan çocuklar ay yıldızlı Türk bayrağı altında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. Andon ağabey tam da bunları isterdi. Bugüne kadar bu emekleri ortaya koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Biz Çerkezköy için, Tekirdağ için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu topraklarda kazananları, bu toprakları unutmayanları da minnetle her an yad etmeye devam edeceğiz" dedi.