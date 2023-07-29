Çerkezköy'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan otomobil hırsızlığı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otomobili çaldığını tespit ettiği şüphelileri ilçe merkezinde kovalamaca sonucu yakaladı. Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan C.B, A.A. ve O.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan otomobil hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, otomobili çaldığını tespit ettiği şüphelileri ilçe merkezinde kovalamaca sonucu yakaladı.
Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan C.B, A.A. ve O.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.