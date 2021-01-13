İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk artıyor

13.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:53
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk artıyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır devam eden yeni vaka sayılarındaki artış, sol koalisyon hükümetine göre endişe verici boyuta ulaştı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır devam eden yeni vaka sayılarındaki artış, sol koalisyon hükümetine göre endişe verici boyuta ulaştı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 869 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 878'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 176 bin 89'a ulaştı.

İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Kovid-19 vaka sayısı 492'ye çıktı. Bu sayı, Kovid-19 önlemlerin gevşetildiği Noel dönemi öncesine denk gelen 10 Aralık'ta 188'e kadar gerilemişti.

"Bu yıl, grip vakaları yok denecek kadar az"

Sağlık Bakanı Salvador İlla, Kovid-19'la ilgili ülkedeki mevcut durumu değerlendirdi.

Ülkedeki durumun çok endişe verici olduğunu vurgulayan İlla, "Vaka sayılarında çok ciddi artışlar var. Hastanelerdeki yoğunluk artıyor. Vatandaşlardan, yaşadıkları özerk yönetimlerin getirdikleri kısıtlamalara titizlikle saygı göstermesini istiyorum. Virüse karşı mücadelede tek yol bu." ifadesini kullandı.

İlla, İspanya'da bu yıl grip vakalarının ise yok denecek kadar az olduğu bilgisini de paylaştı.

Önlemler genişletildi

Kovid-19'da yeni vaka sayılarındaki artışlar sebebiyle Endülüs, Madrid, Bask, Rioja, Navarra, Balear Adaları ve Asturias gibi bazı özerk yönetimler, 25 Ekim 2020'den bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) gereği gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemlerini genişletti.

İşletme sahiplerinin ve çalışanların tepkisini çekmesine rağmen bazı özerk yönetimlerde bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin kapatılması ya da çalışma saatlerinin kısaltılması uygulaması yeniden başladı.

İspanya'da 27 Aralık 2020'de başlayan Kovid-19 aşılaması kapsamında şimdiye kadar 1 milyon 103 bin 700 doz aşının ülkeye ulaştığı ve aşı yapılanların sayısının 570 binin üzerinde olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin İrem Derici Demet Şener Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Caner Erkin İsmail Kartal Abdullah Avcı Emre Taşdemir
Tüm Haberler İzmir Kongre Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 21:55:57. #1.15#
title