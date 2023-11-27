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Noel Işıkları ve Festival Süsleriyle Büyük Mağazalar ve Meydanlar Donatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki büyük mağazalar ve Yunanistan'ın başkenti Atina'daki meydanlar geçtiğimiz hafta içinde Noel ışıkları ve festival süsleriyle donatıldı. Yıl sonu tatil sezonu hem ailelerin bir araya geldiği mutlu anlara sahne oluyor hem de işletmelerin satışlarını artırmasına fırsatlar sunuyor. Atina'da tatil sezonu, Perşembe günü ağaç ışıklandırma seremonisi ile başladı. Paris'te ise büyük mağazalar, yaklaşan Noel için vitrinlerini hazırladı.