Noel Işıkları ve Festival Süsleriyle Büyük Mağazalar ve Meydanlar Donatıldı
Fransa'nın başkenti Paris'teki büyük mağazalar ve Yunanistan'ın başkenti Atina'daki meydanlar geçtiğimiz hafta içinde Noel ışıkları ve festival süsleriyle donatıldı. Yıl sonu tatil sezonu hem ailelerin bir araya geldiği mutlu anlara sahne oluyor hem de işletmelerin satışlarını artırmasına fırsatlar sunuyor. Atina'da tatil sezonu, Perşembe günü ağaç ışıklandırma seremonisi ile başladı. Paris'te ise büyük mağazalar, yaklaşan Noel için vitrinlerini hazırladı.
BRÜKSEL, 27 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki büyük mağazalar ve Yunanistan'ın başkenti Atina'daki meydanlar geçtiğimiz hafta içinde Noel ışıkları ve festival süsleriyle donatıldı.
Yıl sonu tatil sezonu yalnızca ailelerin bir araya geldiği mutlu anlara sahne olmakla kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin satışlarını artırmasına yönelik fırsatlar da getiriyor.
Atina'da tatil sezonu, Perşembe günü ağaç ışıklandırma seremonisi ile başladı.
Paris'te ise büyük mağazalar, yaklaşan Noel için vitrinlerini hazırladı.